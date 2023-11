France : inflation plus faible que prévu en novembre

(AOF) - Les prix à la consommation augmenteraient de 3,4% en novembre en France sur un an, après une hausse de 4% en octobre, selon l’estimation provisoire réalisée en fin de mois par l’Insee. Cette baisse de l’inflation s'expliquerait par le ralentissement sur un an des prix des services, de l’énergie et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés et de l’alimentation. L’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 3,8 % en novembre sur un an, après une augmentation de 4,5 % en octobre. Le consensus s’élevait à 4,1%.