France: inflation estimée à +4,3% en juillet information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 09:00

(CercleFinance.com) - Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 4,3% en juillet 2023, marquant ainsi un léger ralentissement après +4,5% le mois précédent.



Cette nouvelle baisse du taux d'inflation serait due au nouveau recul sur un an des prix de l'énergie et au ralentissement des prix de l'alimentation et des produits manufacturés. Les prix des services augmenteraient sur un an à un rythme proche de celui de juin.



Par ailleurs, pour le mois de juin, les prix de production de l'industrie française restent en hausse sur un an, mais ralentissent sensiblement (+0,9% après +3,3% en mai). Hors énergie, ils décélèrent à +2,7% en juin, après +3,5%.