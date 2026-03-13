France : inflation annuelle révisée en légère baisse pour février
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 08:55
Cette accélération de l'inflation s'explique en grande partie par une baisse moins prononcée des prix de l'énergie (-2,9% après -7,6%), provoquée par un effet de base sur les prix de l'électricité qui avaient fortement reculé en février 2025.
Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 0,2% en février 2026, après -1,2% en janvier, du fait du positionnement des jours de soldes cette année par rapport à l'an dernier, plus nombreux en janvier et moins en février.
Les prix de l'alimentation accélèrent légèrement sur un an ( 2,0% après 1,9%), comme ceux du tabac ( 3,0% après 2,7%). À l'inverse, les prix des services ralentissent légèrement ( 1,6% après 1,7%).
L'INSEE ajoute que l'inflation sous-jacente sur un an s'établit à 0,9% en février 2026, après 0,7% le mois précédent, et que l'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) augmente de 1,1% après 0,4% en janvier.
