France: inflation annuelle estimée stable à 1% en juillet information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 09:05









(Zonebourse.com) - Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée par l'Insee en fin de mois, les prix à la consommation en France augmenteraient de 1% en juillet, comme en juin. L'indice des prix harmonisé augmenterait de 0,9% sur un an, comme le mois précédent.



Les prix de l'énergie diminueraient à un rythme plus soutenu en raison d'un effet de base sur les prix du gaz, et ceux des produits manufacturés baisseraient au même rythme qu'en juin. À l'inverse, les prix de l'alimentation et des services accéléreraient légèrement.



Par ailleurs, au mois de juin, les prix de production de l'industrie française ont continué de diminuer en rythme annuel (-0,5% après -0,8% en mai), mais hors énergie, ils ont augmenté de 0,9% sur un an, comme le mois précédent.





