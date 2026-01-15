France : inflation annuelle confirmée à 0,8% en décembre
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 09:02
Selon l'institut de statistiques, cette légère baisse de l'inflation annuelle s'explique par un recul plus marqué des prix de l'énergie sur un an (-6,8% après -4,6%), tandis que ceux des services ralentissent légèrement ( 2,1% après 2,2%).
À l'inverse, les prix de l'alimentation accélèrent ( 1,7% après 1,4%) et ceux des produits manufacturés baissent de manière moins marquée (-0,4% après -0,6%). Enfin, les prix du tabac augmentent sur un an au même rythme qu'en novembre ( 4,1%).
L'inflation sous-jacente sur un an s'établit à 1,1% en décembre 2025, après 1% en novembre. L'indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) progresse quant à lui de 0,7% sur un an, après 0,8% en novembre.
