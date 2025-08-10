 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France-Incendie dans une usine Seveso dans le Gard
information fournie par Reuters 10/08/2025 à 15:22

Un incendie est en cours dans l'usine Hydrapro à Ledenon (Gard), classée Seveso, et une partie de la population a été confinée, a annoncé dimanche la préfecture du département.

"Suite à l’incendie qui touche l’usine Hydrapro à Ledenon, le centre opérationnel départemental (cellule de crise) est ouvert", écrit la préfecture sur le réseau X.

"Le préfet du Gard demande aux populations situées dans une zone de 825 m autour du site industriel de se confiner à l’intérieur d’un bâtiment. Cela concerne des habitations à Ledenon", ajoute la préfecture.

L'usine Hydrapro fabrique des produits chlorés classés Seveso, une directive européenne qui imposent aux Etats membres de l'Union européenne d'identifier les sites industriels présentant des risques d'accidents majeurs.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

