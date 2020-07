Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Immatriculations de voitures neuves en hausse de 1,24% en juin-CCFA Reuters • 01/07/2020 à 02:36









1er juillet (Reuters) - Les immatriculations de voitures neuves en France ont progressé de 1,24% en juin, marquant leur première hausse en rythme annuel depuis le début de l'année, alors que les concessions ont pu reprendre leurs activités après avoir fermé leurs portes du fait des mesures de confinement instaurées face au coronavirus. Il s'est immatriculé dans l'Hexagone 233.818 véhicules particuliers le mois dernier, a annoncé le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA) mercredi. Juin a compté cette année 21 jours ouvrables, contre 19 l'an dernier. En mai, le marché avait plongé de 50,34% après avoir connu une dégringolade (-88,84%) en avril. Les immatriculations de voitures neuves du groupe PSA PEUP.PA , qui regroupe les marques Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall, ont reculé le mois dernier de 9,14% par rapport à la même période en 2019. Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) RENA.PA , ébranlé l'an dernier par les difficultés de son partenaire Nissan et par la dégradation de plusieurs marchés émergents qui ont fait son succès, a vu quant à lui ses immatriculations en France progresser de 6,51% en juin. (Jean Terzian)

Valeurs associées RENAULT Euronext Paris -2.48% PEUGEOT Euronext Paris -1.00%