France-Immatriculations de voitures neuves en baisse de 5,84% en décembre-PFA

Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en décembre de 5,84% en rythme annuel, selon les données communiquées jeudi par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 172.927 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois de décembre a compté 22 jours ouvrables en 2025, contre 21 jours en 2024.

Sur l'ensemble de l'année écoulée, le marché a enregistré une baisse de 5,02% sur un an, avec 1.632.154 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 5,42% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France diminuer de 10,34% en rythme annuel en décembre.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes chuter de 66,04% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Jean Terzian)