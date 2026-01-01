France: Immatriculations de voitures neuves en baisse de 5,84% en décembre

Une ligne d'assemblage de voitures Toyota Yaris
Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en décembre de 5,84% en rythme annuel, selon les données communiquées jeudi par la Plateforme automobile (PFA).
Il s'est immatriculé 172.927 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté le PFA. Le mois de décembre a compté 22 jours ouvrables en 2025, contre 21 jours en 2024.
Sur l'ensemble de l'année écoulée, le marché a enregistré une baisse de 5,02% sur un an, avec 1.632.154 immatriculations, montrent les données.
Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis, qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont progressé le mois dernier de 5,42% par rapport à un an plus tôt.
Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France diminuer de 10,34% en rythme annuel en décembre.
Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes chuter de 66,04% sur un an le mois dernier.
(Rédigé par Jean Terzian)
