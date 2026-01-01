 Aller au contenu principal
France: Immatriculations de voitures neuves en baisse de 5,84% en décembre
information fournie par Reuters 01/01/2026 à 12:01

Une ligne d'assemblage de voitures Toyota Yaris

Les immatriculations de voitures neuves en France ont ‍décliné en décembre de 5,84% en rythme annuel, selon les données communiquées jeudi ‌par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 172.927 véhicules particuliers dans l'Hexagone le ​mois dernier, a rapporté le PFA. ⁠Le mois de décembre a compté 22 jours ouvrables en 2025, ⁠contre ‍21 jours en 2024.

Sur l'ensemble de ⁠l'année écoulée, le marché a enregistré une baisse de 5,02% sur un ​an, avec 1.632.154 immatriculations, montrent les données.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe ⁠Stellantis, qui regroupe notamment les ​marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ​ont progressé ​le mois dernier de 5,42% par rapport ​à un ⁠an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine) a vu quant à lui ses immatriculations en France diminuer de ‌10,34% en rythme annuel en décembre.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla a vu ses ventes chuter de 66,04% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par ‌Jean Terzian)

