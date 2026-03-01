France-Immatriculations de voitures neuves en baisse de 14,70% en février-PFA

Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en février de 14,70% en rythme annuel, selon les données communiquées dimanche par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 120.764 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de février a compté 20 jours ouvrables en 2026, comme en 2025.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 7,33% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France chuter de 23,54% en rythme annuel en février.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes bondir de 55,11% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Camille Raynaud)