 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

France-Immatriculations de voitures neuves en baisse de 14,70% en février-PFA
information fournie par Reuters 01/03/2026 à 01:55

Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en février de 14,70% en rythme annuel, selon les données communiquées dimanche par la Plateforme automobile (PFA).

Il s'est immatriculé 120.764 véhicules particuliers dans l'Hexagone le mois dernier, a rapporté la PFA. Le mois de février a compté 20 jours ouvrables en 2026, comme en 2025.

Les immatriculations de voitures neuves du groupe Stellantis

STLA.MI , qui regroupe notamment les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel, ont reculé le mois dernier de 7,33% par rapport à un an plus tôt.

Le groupe Renault (marques Renault, Dacia et Alpine)

RENA.PA a vu quant à lui ses immatriculations en France chuter de 23,54% en rythme annuel en février.

Pour sa part, le constructeur américain Tesla TSLA.O a vu ses ventes bondir de 55,11% sur un an le mois dernier.

(Rédigé par Camille Raynaud)

Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
32,110 EUR Euronext Paris -0,99%
STELLANTIS
6,941 EUR MIL +2,40%
STELLANTIS
6,935 EUR Euronext Paris +2,23%
TESLA
402,5100 USD NASDAQ -1,49%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un panache de fumée s'élève au-dessus d'un secteur de Téhéran alors que les Etats-Unis et Israël ont lancé des frappes sur l'Iran, le 28 février 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Frappes américaines et israéliennes sur l'Iran : principaux développements
    information fournie par AFP 01.03.2026 02:52 

    Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué samedi dans l'attaque d'Israël et des Etats-Unis contre l'Iran, a annoncé Donald Trump, alors que la région plonge dans le chaos, Téhéran ripostant par des tirs de missiles contre Israël et les Etats ... Lire la suite

  • La circulation automobile à l'heure de pointe sur l'autoroute de la banlieue parisienne
    France-Immatriculations de voitures neuves en baisse de 14,70% en février-PFA
    information fournie par Reuters 01.03.2026 01:59 

    Les ‌immatriculations de voitures neuves en ​France ont décliné en février de 14,70% en rythme annuel, selon les ​données communiquées dimanche par la Plateforme ​automobile (PFA). Il s'est immatriculé ⁠120.764 véhicules particuliers dans l'Hexagone le ‌mois dernier, ... Lire la suite

  • Un comptoir d'enregistrement de la compagnie Emirates à l'aéroport international de Gatwick, au sud de Londres, le 28 février 2026 ( AFP / Ben Stansall )
    Iran: annulations de vols en série vers le Moyen-Orient
    information fournie par AFP 28.02.2026 23:39 

    Les frappes lancées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran ont entraîné samedi l'annulation de plusieurs centaines de vols à travers le monde vers le Moyen-Orient, frappant particulièrement les compagnies du Golfe, en raison de la fermeture de plusieurs espaces ... Lire la suite

  • La réorganisation se poursuit à la tête de l'OM, qui a annoncé samedi soir que Pablo Longoria, qui était aux commandes depuis cinq ans, avait été remplacé en tant que "président du directoire" par Alban Juster, un autre jeune dirigeant du club marseillais. ( AFP / GERARD JULIEN )
    Ligue 1: avec Alban Juster à la place de Longoria, l'OM change de tête
    information fournie par AFP 28.02.2026 23:10 

    La réorganisation se poursuit à la tête de l'OM, qui a annoncé samedi soir que Pablo Longoria, qui était aux commandes depuis cinq ans, avait été remplacé en tant que "président du directoire" par Alban Juster, un autre jeune dirigeant du club marseillais. "Présent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank