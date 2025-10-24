France-Hausse surprise de la confiance des ménages en octobre

L'indice de confiance des ménages en France a augmenté de façon inattendue en octobre, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 90 points après 88 points en septembre (révisé de 87 points), ont révélé les données.

"La part des ménages estimant qu'il est opportun d’épargner augmente nettement", souligne un communiqué de l'Insee, qui ajoute que le solde d’opinion correspondant gagne sept points en octobre et atteint un maximum historique.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une confiance des ménages stable, à 87 points en octobre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)