 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 190,62
-0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

France-Hausse surprise de la confiance des ménages en octobre
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 08:45

L'indice de confiance des ménages en France a augmenté de façon inattendue en octobre, selon l'enquête mensuelle de conjoncture publiée vendredi par l'Insee.

L'indicateur qui synthétise cette confiance ressort à 90 points après 88 points en septembre (révisé de 87 points), ont révélé les données.

"La part des ménages estimant qu'il est opportun d’épargner augmente nettement", souligne un communiqué de l'Insee, qui ajoute que le solde d’opinion correspondant gagne sept points en octobre et atteint un maximum historique.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient en moyenne sur une confiance des ménages stable, à 87 points en octobre.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank