France-Hausse du taux de chômage à 8,3% au T2

Taux de chômage calculé selon les normes du Bureau international du travail (BIT) au deuxième trimestre en France, selon les données publiées vendredi par l'Insee.

Données corrigées des variations saisonnières (CVS) en moyenne trimestrielle et en pourcentage de la population active.

Taux de chômage au sens du BIT T1 T2

France entière (hors Mayotte) 8,1% 8,3%

Statistiques détaillées sur le site de l'Insee: https://www.insee.fr/fr/statistiques

(Reportage par Mateusz Rabiega et Jakob Van Calster)