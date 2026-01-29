 Aller au contenu principal
France : hausse du nombre de chômeurs au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 12:55

Au 4e trimestre 2025, on compte 5 752 600 inscrits à France Travail en catégories A, B, C en France, soit une hausse de 1% par rapport au trimestre précédent, d'après le ministère de Travail. Hors bénéficiaires du RSA et jeunes en parcours, ce nombre augmente de 1,1%.

Sur le champ des séries complémentaires (hors bénéficiaires du RSA, et jeunes en CEJ, AIJ, Pacea), il est estimé qu'en l'absence du décret de juin 2025 et des changements dans les règles d'actualisation subvenus au premier semestre 2025, l'évolution du nombre d'inscrits au 4e trimestre serait de l'ordre de 2% pour la catégorie A (soit 48 000 inscrits), après -1% au 3e trimestre (soit -24 000 inscrits).

Il serait stable pour les catégories A, B, C, après une baisse de -0,3% au 3e trimestre (soit -13 000 inscrits).

Sur un an (entre les 4e trimestres 2024 et 2025), l'évolution du nombre d'inscrits serait de l'ordre de 1,7% en catégorie A (soit 40 000 inscrits) et 1,6% en catégories A, B, C (soit 72 000 inscrits).

