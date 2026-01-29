France : hausse du nombre de chômeurs au 4e trimestre
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 12:55
Sur le champ des séries complémentaires (hors bénéficiaires du RSA, et jeunes en CEJ, AIJ, Pacea), il est estimé qu'en l'absence du décret de juin 2025 et des changements dans les règles d'actualisation subvenus au premier semestre 2025, l'évolution du nombre d'inscrits au 4e trimestre serait de l'ordre de 2% pour la catégorie A (soit 48 000 inscrits), après -1% au 3e trimestre (soit -24 000 inscrits).
Il serait stable pour les catégories A, B, C, après une baisse de -0,3% au 3e trimestre (soit -13 000 inscrits).
Sur un an (entre les 4e trimestres 2024 et 2025), l'évolution du nombre d'inscrits serait de l'ordre de 1,7% en catégorie A (soit 40 000 inscrits) et 1,6% en catégories A, B, C (soit 72 000 inscrits).
A lire aussi
-
STMicroelectronics a annoncé jeudi une prévision de chiffre d'affaires légèrement supérieure aux attentes pour le premier trimestre, le fabricant de puces signalant une poursuite de la reprise sur ses marchés clés, tout en signalant une charge de 141 millions ... Lire la suite
-
29 janvier - L'éditeur allemand de logiciels SAP chute en Bourse jeudi, son chiffre d'affaires en ligne avec les attentes ayant été éclipsé par un carnet de commandes "cloud" et des prévisions 2026 de revenus pour cette activité jugés décevants. A Francfort, vers ... Lire la suite
-
Le Mozambique et TotalEnergies vont relancer jeudi le projet à 20 milliards de dollars (16,72 milliards d'euros) d'usine de gaz naturel liquéfié (GNL), interrompu il y a bientôt cinq ans après une attaque meurtrière menée par un groupe lié à l'organisation Etat ... Lire la suite
-
par Tom Sims et Matthias Inverardi Deutsche Bank a fait état jeudi de son plus important bénéfice annuel depuis 2007 après un quatrième trimestre meilleur que prévu, au lendemain d'une perquisition policière dans ses locaux dans le cadre d'une enquête pour blanchiment ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer