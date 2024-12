France : hausse des loyers entre juillet et octobre 2024

(AOF) - "En France métropolitaine, les loyers (hors charges) pour les résidences principales (louées vides) augmentent de 0,3% entre juillet et octobre 2024, après +0,2% entre avril et juillet 2024", selon l'Insee. Sur un an, les loyers augmentent de 2,5% en octobre 2024, après +2,4% en juillet 2024. Ils sont en hausse de 1,9% dans le secteur libre et de 3,7% dans le secteur social.

Par ailleurs, l'Insee souligne qu'en France, "au troisième trimestre 2024, les coûts de production dans la construction augmentent de 0,3% sur un trimestre, après +0,2% au trimestre précédent. Ils sont quasi stables dans le génie civil (+0,1% après +0,6%) : les coûts des matériaux se replient (-0,5% après +2,2 %) et ceux de l'énergie baissent moins fortement qu'au trimestre précédent (-3,7% après -7,9%), tandis que le coût du travail accélère (+1,1% après +0,7%).

Les coûts de production continuent d'augmenter dans la construction de bâtiments (+0,2%, comme au trimestre précédent), la hausse du coût du travail (+0,8% après +0,7%) étant partiellement compensée par la baisse du coût de l'énergie, qui s'accentue (-4,3% après -2,7%).

Ils accélèrent dans les travaux de construction spécialisés (+0,4% après +0,1%), tirés par le rebond du coût des matériaux de rénovation des bâtiments (+0,2% après -0,4%).