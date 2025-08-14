France : hausse de l'inflation conforme aux attentes en juillet

(AOF) - Au mois de juillet, l’inflation française a progressé de 0,2 %, comme prévu, après une hausse de 0,4 % en juin. En rythme annuel, l’indice des prix à la consommation a ainsi augmenté de 1 %, une donnée conforme aux attentes des analystes. En données harmonisées, l’inflation française de juillet a progressé de 0,3 %, portant la hausse en rythme annuel à 0,9 %, conformément aux prévisions.
