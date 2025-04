France:hausse de 8,7% de demandeurs d'emploi au 1e trimestre information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 12:14









(CercleFinance.com) - Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A augmente de 8,7 % (+273 100) au 1er trimestre 2025 et augmente de 12,8 % sur un an selon Dares.



Le nombre de demandeurs d'emploi en catégories A, B, C augmente de 4,5 % sur le trimestre (+246 400) et progresse de 6,4 % sur un an.



Au 1er trimestre 2025, le nombre de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social (catégories A, B, C, D, E) augmente de 3,9 % (+243 400) et augmente de 5,6 % sur un an.



En moyenne au 1 trimestre 2025, en France hors Mayotte, le nombre de personnes inscrites à France Travail qui ne sont ni en attente d'orientation ni en parcours social s'établit à 6 494 600 selon Dares (catégories A,B, C, D, E).



En moyenne au 1er trimestre 2025, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail et tenus de rechercher un emploi (catégories A, B, C) s'établit à 5 738 100. Parmi eux, 3 408 100 sont sans emploi (catégorie A) et 2 330 000 exercent une activité réduite selon Dares (catégories B, C).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.