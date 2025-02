France : hausse de 0,9% des prix de production de l’industrie en janvier

(AOF) - Les prix de production de l’industrie française ont accéléré légèrement en janvier 2025, a indiqué l’Insee. Ils ont progressé de 0,9 % après des hausses respectives de 0,7 % en décembre et de 3% en novembre. Les prix de production ralentissent légèrement pour les produits destinés au marché français (+0,7 % après +0,9 %) et accélèrent pour ceux destinés aux marchés extérieurs (+1,3 % après +0,4 % en décembre).

Sur un an, les prix de production de l'industrie française sont en baisse pour le dix-neuvième mois consécutif. Ils reculent de 1% après des replis de 2,5% en décembre et de 3,4% en novembre. Hors énergie, les prix de production de l'industrie française accélèrent sur un mois (+0,8 % après +0,2 % en décembre), et sur un an (+1,5 % après +0,9 % en décembre).