France-Google et Amazon sanctionnés pour non respect de la législation sur les cookies

PARIS, 10 décembre (Reuters) - ?La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a infligé des amendes de 100 millions d'euros à Google et de 35 millions d'euros à Amazon pour des infractions à la législation française sur les cookies, annonce-t-elle jeudi dans un communiqué. "La formation restreinte, organe de la CNIL chargé de prononcer les sanctions, a constaté, à la suite de contrôles, que lorsqu'un internaute se rendait sur les sites web google.fr et amazon.fr, des cookies publicitaires étaient déposés sur son ordinateur sans qu'il ait préalablement donné son accord", dit-elle. "Elle a ensuite relevé que les bandeaux d'information affichés lors de la consultation de ces sites ne contenaient pas d'informations suffisamment claires pour que l'internaute sache ce à quoi servent ces cookies et la façon dont il peut les refuser", ajoute la CNIL. (Jean-Stéphane Brosse et Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ -2.30% ALPHABET-A NASDAQ -1.85%