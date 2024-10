France : Goldman Sachs moins confiant sur l'objectif de déficit de l’exécutif

(AOF) - "L'ampleur de la consolidation proposée et le recours à des augmentations d'impôts nous rendent moins confiants dans la capacité du gouvernement à atteindre son objectif de déficit de 5% pour 2025", prévient Goldman Sachs à propos du projet de budget de la France. Ses recherches antérieures ont montré que les ajustements brutaux et les consolidations fondées sur la fiscalité ont généralement moins de chances de réussir à améliorer durablement la situation budgétaire. La banque d'affaires a ainsi relevé sa prévision de déficit pour 2025 à 5,2%.

Goldman Sachs estime que le budget aurait un impact positif de 0,3 point de pourcentage sur la croissance en 2024 et négatif de 0,5 point de pourcentage en 2025 et 2026.

Mais, prévient-elle "l'incertitude entourant ces estimations est grande et nous voyons des risques opposés découlant, par exemple, des effets de second tour sur la confiance des consommateurs et des entreprises et de la réaction de la politique monétaire".

