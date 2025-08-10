France/Gard-Confinement levé après un incendie dans une usine Seveso

(Actualisé avec levée du confinement)

L'incendie qui s'est déclaré dimanche matin à l'intérieur d'une usine de chlore classée Seveso, à Lédenon, dans le Gard, a été fixé par les pompiers, a annoncé la préfecture, qui a levé ses mesures de confinement en l'absence de relevés de toxicité dans l'air significatifs.

"L’incident chimique qui a touché le site Hydrapro à Ledenon, (...) est à présent terminé", a déclaré la préfecture sur X.

"Des opérations de nettoyage et de maintenance vont se poursuivre" et "les services de l’État spécialisés dans le contrôle des installations industrielles de type Seveso vont procéder à une inspection de l’établissement", a-t-elle dit.

"Les relevés de toxicité dans l’air sont non significatifs. Ainsi, le préfet du Gard a décidé de lever le périmètre de confinement", a-t-elle encore précisé sur X, après avoir demandé en début de journée aux populations situées dans une zone de 825 m autour du site industriel de se confiner à l’intérieur d’un bâtiment.

La directive Seveso impose aux États membres de l’Union Européenne d'identifier les sites industriels à risque pour y maintenir un haut niveau de prévention. Le classement Seveso est établi en fonction de la quantité maximale de substances dangereuses susceptibles d’être présentes sur un site.

(Rédigé par Claude Chendjou et Jean-Stéphane Brosse)