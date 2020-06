Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Fort rebond des créations d'entreprises en mai avec le déconfinement Reuters • 12/06/2020 à 09:29









PARIS, 12 juin (Reuters) - Les créations d'entreprises en France ont nettement rebondi en mai après deux mois de forte baisse, affichant une progression de 59,9% sur un mois marqué par le début du déconfinement, selon les données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables publiées vendredi par l'Insee. En dépit de ce net rebond, qui intervient après un plongeon de 33,4% en avril et une chute de 25,7% en mars, sur fond de confinement, le nombre de créations d'entreprises, à 54.967, n'a pas retrouvé en mai son niveau du début de l'année, avant l'émergence de la crise sanitaire liée au coronavirus. Il s'établissait alors à environ 70.000 créations par mois. "Dans le contexte du déconfinement, les créations d'entreprises classiques rebondissent nettement (+64,4% après -41,8 %) ainsi que les immatriculations de micro-entrepreneurs (+56,0% après -24,1%), sans toutefois retrouver leurs niveaux d'avant la crise sanitaire", souligne l'Insee. Ce rebond des créations d'entreprises s'est manifesté dans l'ensemble des secteurs d'activité, précise l'Insee. Statistiques détaillées sur le site de l'Insee : https://bit.ly/3fht6py (Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.