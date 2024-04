France : Fitch Ratings rassure sur la note

(AOF) - Les résultats budgétaires plus mauvais que prévu de la France en 2023 rendront la réalisation des objectifs budgétaires plus difficile, avec des réductions de dépenses supplémentaires probablement nécessaires pour atteindre les objectifs budgétaires du gouvernement et se conformer aux règles budgétaires révisées de l'Union européenne, a prévenu Fitch Ratings.

S'agissant de la note de crédit AA- de la France, l'agence explique que toute nouvelle décision négative sur la note "dépendrait d'une nouvelle augmentation importante de l'endettement du gouvernement", ce qu'elle considère comme peu probable, comme le reflète la perspective stable.