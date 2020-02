Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Fermeture samedi du premier réacteur de la centrale de Fessenheim Reuters • 19/02/2020 à 03:22









PARIS, 19 février (Reuters) - Un décret abrogeant l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin), signé par le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre de la transition écologique et solidaire Elisabeth Borne, a été publié mercredi au Journal officiel. La fermeture définitive du réacteur n°1 interviendra samedi, celle du réacteur n°2 le 30 juin prochain. Cette décision s'inscrit dans le cadre du projet du gouvernement de réduire la part du nucléaire de 75% à 50% dans la production d'électricité en France d'ici 2035. EDF EDF.PA avait annoncé en septembre dernier le calendrier de fermeture de la centrale de Fessenheim, la plus ancienne du pays. (Jean Terzian)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.61%