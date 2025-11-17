France et Allemagne discutent du possible abandon du projet de chasseur commun-FT

(Actualisé avec contexte, pas de commentaire d'Airbus, détails)

La France et l'Allemagne discutent de l'hypothèse d'abandonner le développement conjoint d'un avion de chasse de nouvelle génération pour se focaliser principalement sur un "cloud militaire" européen, rapporte lundi le Financial Times, citant des représentants non-identifiés au fait de la question.

Destiné à remplacer d'ici 2040 les chasseurs Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols par un avion de chasse de sixième génération, le projet Scaf (Système de combat aérien du futur) est freiné notamment par des désaccords sur la conception de l'appareil, dans laquelle sont impliqués Dassault Aviation AM.PA , Airbus AIR.PA et Indra IDR.MC .

Le projet Scaf, dont le coût est estimé à plus de 100 milliards d'euros, a connu des retards et est également victime de querelles intestines sur le partage des tâches et les droits de propriété intellectuelle entre les partenaires.

Symbole de ces tensions, le PDG de Dassault Aviation a déclaré en septembre dernier que le constructeur aéronautique français avait la capacité de fabriquer sans partenaire la prochaine génération d'avions de combat, mettant au défi l'Allemagne de faire de même.

Berlin pourrait décider de développer un nouvel avion de chasse sans la France, a dit par la suite à Reuters une source informée, citant des exigences jugées injustifiées de la part de Dassault Aviation.

Airbus a refusé de s'exprimer sur le sujet et le ministère allemand de la Défense n'a pas répondu à une demande de commentaire dans l'immédiat.

Les ministres allemand et français de la Défense devraient discuter de l'avenir du Scaf lors d'entretiens à Paris lundi.

Le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron doivent décider d'ici la fin de l'année s'ils poursuivent le projet ou s'ils optent pour une approche alternative.

(Reportage Sabine Siebold à Berlin, Disha Mishra à Bangalore et Ludwig Burger à Francfort; version française Jean Terzian et Kate Entringer, édité par Blandine Hénault)