Des cônes de signalisation bloquent l'accès à une station-service TotalEnergies où tous les types de carburant sont signalés comme étant en rupture de stock à Vertou

Environ 18% des stations-service ‌en France manquent d'au moins un carburant en raison de difficultés logistiques de ​livraison, a déclaré mardi la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, Maud Bregeon, réaffirmant toutefois que la crise au Moyen-Orient n'entraînait pas de ​pénurie.

"La matière, le pétrole, arrive en France, il n'y a pas de problème au niveau des ​raffineries, il n'y a pas de problème ⁠au niveau des dépôts, il y a un engorgement sur les ‌réseaux de transport et essentiellement sur le réseau de transport (de TotalEnergies)", a-t-elle déclaré sur BFMTV.

"83% des stations dans lesquelles il y ​a des difficultés sont ‌des stations du réseau TotalEnergies", a-t-elle ajouté, rappelant que ⁠le groupe pétrolier a plafonné ses prix dans le contexte de la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran, qui bloque de fait ⁠les approvisionnements pétroliers ‌et gaziers transitant par le détroit d'Ormuz.

"Nous avons mis en place ⁠tous les moyens nécessaires pour permettre un réapprovisionnement rapide. Le taux ‌s'est déjà amélioré par rapport à hier soir", a également déclaré ⁠Maud Bregeon, précisant que des dérogations de transport avaient ⁠été accordées lundi et ‌qu'une "amélioration progressive" devrait survenir dans le courant de la journée.

"Il n'y a pas ​de risque de pénurie, c'est la ‌différence entre une pénurie de matière et des difficultés logistiques."

Olivier Gantois, président de l'Union française des ​industries pétrolières Énergies et Mobilités, a pour sa part évoqué sur RTL "une station sur quatre" en rupture de stock en raison de "déplacements importants" ⁠mais avec une majorité de camions ne circulant pas pendant le week-end de Pâques, ajoutant que la plupart des stations-service seraient réapprovisionnées dans la journée.

Olivier Gantois a ajouté ne pas savoir si TotalEnergies prolongerait une nouvelle fois ses plafonnements de prix, déjà reconduits fin mars jusqu'à ce mardi.

(Rédigé par Benjamin Mallet ; ​édité par Sophie Louet)