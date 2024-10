France : en octobre, les prix à la consommation augmentent de 1,2% sur un an

(AOF) - "Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 1,2 % en octobre 2024, après une hausse de 1,1 % en septembre", annonce l'Insee. Cette quasi-stabilité de l'inflation résulterait d'un ralentissement des prix des services et d'une baisse de ceux de l'énergie moins marquée sur un an qu'en septembre. Les prix des produits manufacturés, de l'alimentation et du tabac évolueraient sur un an à des rythmes proches de ceux du mois précédent.

Sur un mois, les prix à la consommation augmenteraient de 0,2% en octobre 2024 (après un repli de 1,2% en septembre). Cette légère hausse s'expliquerait par celles des prix de l'énergie (principalement ceux des produits pétroliers et du gaz), des prix des produits manufacturés (notamment ceux de l'habillement et des chaussures), des prix des services (notamment ceux des transports) et des prix de l'alimentation (en particulier les produits frais). Les prix du tabac seraient stables par rapport à septembre.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 1,5% en octobre 2024, après 1,4% en septembre. Sur un mois, il augmenterait de 0,3% après une baisse de 1,3% le mois précédent.