France : en octobre, la confiance des ménages se replie légèrement

(AOF) - En octobre 2024, la confiance des ménages se replie légèrement pour la première fois depuis avril 2024. À 94, l’indicateur qui la synthétise diminue d'un point et reste au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2023). En octobre 2024, l'opinion des ménages sur leur situation financière passée et future est quasi inchangée par rapport au mois précédent. Le solde d'opinion des ménages relatif à leur situation financière future diminue d'un point et atteint sa moyenne de longue période.

Celui relatif à leur situation financière passée diminue également d'un point pour s'établir légèrement au-dessous de sa moyenne de longue période.

La proportion de ménages considérant qu'il est opportun, dans la situation économique actuelle, de faire des achats importants est stable. Le solde associé reste bien au-dessous de sa moyenne de long terme.

En octobre 2024, l'opinion des ménages sur leur capacité d'épargne future se dégrade : le solde d'opinion associé perd deux points. Celui relatif à leur capacité d'épargne actuelle est inchangé par rapport au mois précédent. Ces deux soldes se maintiennent au-dessus de leur moyenne de longue période.

La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner diminue : le solde d'opinion correspondant perd trois points par rapport au mois précédent, mais reste bien au-dessus de sa moyenne de longue période.