France : en janvier 2025, les prix à la consommation augmentent de 1,4% sur un an

(AOF) - Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 1,4% en janvier 2025, après +1,3 % en décembre. Le rebond des prix des produits manufacturés et la nouvelle accélération de ceux de l'énergie seraient en partie compensés par le ralentissement des prix des services et du tabac. Les prix de l'alimentation seraient quasi stables sur un an.

Sur un mois, les prix à la consommation diminueraient de 0,1% en janvier 2025 (après +0,2% en décembre). Ce léger repli des prix s'expliquerait par la baisse saisonnière des prix des produits manufacturés, générée par les soldes d'hiver de l'habillement et des chaussures, et par celle des prix des services (notamment du transport), et ce malgré une nouvelle hausse des prix de l'assurance. À l'inverse, les prix de l'énergie, de l'alimentation et du tabac seraient en hausse sur un mois.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 1,8% en janvier 2025, comme en décembre. Sur un mois, il baisserait de 0,2% après +0,2% le mois précédent.