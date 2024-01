France : en décembre, les prix à la consommation augmenteraient de 3,7 % sur un an

(AOF) - Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois par l'Insee, les prix à la consommation augmenteraient de 3,7% en décembre 2023, après +3,5% en novembre. Cette hausse de l'inflation serait due à l'accélération sur un an des prix de l'énergie et des services. Les prix des produits manufacturés et de l'alimentation ralentiraient de nouveau. Sur un mois, les prix à la consommation rebondiraient très légèrement en décembre 2023 (+0,1% après ‑0,2% en novembre). Les prix des services notamment rebondiraient, tirés par ceux des transports.

Ceux de l'alimentation seraient stables sur un mois : la hausse des prix des produits frais serait contrebalancée par la baisse de ceux de l'alimentation hors frais. Les prix des produits manufacturés et ceux de l'énergie diminueraient par rapport au mois précédent.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 4,1% en décembre 2023, après +3,9% en novembre. Sur un mois, il augmenterait très légèrement (+0,1% après ‑0,2 % le mois précédent).