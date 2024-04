France : en avril, les prix à la consommation augmentent de 2,2% sur un an

(AOF) - Sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois, les prix à la consommation augmenteraient de 2,2% en avril 2024, après +2,3% en mars. Cette légère baisse de l'inflation s'expliquerait d'une part par le ralentissement des prix de l'alimentation et du tabac, d'autre part par la légère baisse sur un an de ceux des produits manufacturés. À l'inverse, les prix de l'énergie accéléreraient. Les prix des services augmenteraient quant à eux sur un an au même rythme que le mois précédent.

Sur un mois, les prix à la consommation accéléreraient en avril 2024 (+0,5% après +0,2% en mars). Cette accélération serait due à la hausse des prix des services, notamment des transports et des "autres services". Les prix de l'énergie baisseraient de nouveau sur un mois, mais à un rythme plus faible qu'au mois précédent, tandis que ceux des produits manufacturés et de l'alimentation seraient quasi stables.

Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 2,4% en avril 2024, comme en mars. Sur un mois, il accélérerait (+0,6% après +0,2% le mois précédent).