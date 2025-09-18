 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France : détails de l'adjudication d'OAT
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 10:57

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:

OAT

MATURITE 25/05/28

COUPON 0,75%

VOLUME ADJUGE 2,105 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 7,495 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 96,10%

% SERVI AU PRIX LIMITE 22,52%

TAUX MOYEN PONDERE 2,26%

A COMPARER A

EN DATE DU

DATE DE REGLEMENT 22/09/25

OAT

MATURITE 24/09/28

COUPON 2,40%

VOLUME ADJUGE 2,871 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 11,526 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 100,18%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,34%

A COMPARER A 2,31%

EN DATE DU 21/08/25

DATE DE REGLEMENT 22/09/25

OAT

MATURITE 25/02/31

COUPON 2,70%

VOLUME ADJUGE 4,428 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 12,562 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 99,54%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 2,79%

A COMPARER A 2,77%

EN DATE DU 21/08/25

DATE DE REGLEMENT 22/09/25

OAT

MATURITE 25/11/33

COUPON 3,50%

VOLUME ADJUGE 2,096 MDS EUROS

VOLUME DEMANDE 8,203 MDS EUROS

DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO

PRIX LIMITE 101,98%

% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%

TAUX MOYEN PONDERE 3,22%

A COMPARER A 3,19%

EN DATE DU 03/04/25

DATE DE REGLEMENT 22/09/25

