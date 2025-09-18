France : détails de l'adjudication d'OAT

Voici les détails de l'adjudication d'obligations assimilables du Trésor (OAT) réalisée jeudi par l'Agence France Trésor:
OAT
MATURITE 25/05/28
COUPON 0,75%
VOLUME ADJUGE 2,105 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 7,495 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 96,10%
% SERVI AU PRIX LIMITE 22,52%
TAUX MOYEN PONDERE 2,26%
DATE DE REGLEMENT 22/09/25
OAT
MATURITE 24/09/28
COUPON 2,40%
VOLUME ADJUGE 2,871 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 11,526 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 100,18%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,34%
A COMPARER A 2,31%
EN DATE DU 21/08/25
DATE DE REGLEMENT 22/09/25
OAT
MATURITE 25/02/31
COUPON 2,70%
VOLUME ADJUGE 4,428 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 12,562 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 99,54%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 2,79%
A COMPARER A 2,77%
EN DATE DU 21/08/25
DATE DE REGLEMENT 22/09/25
OAT
MATURITE 25/11/33
COUPON 3,50%
VOLUME ADJUGE 2,096 MDS EUROS
VOLUME DEMANDE 8,203 MDS EUROS
DT SOUM. NON COMPETITIVES : ZERO
PRIX LIMITE 101,98%
% SERVI AU PRIX LIMITE 100,00%
TAUX MOYEN PONDERE 3,22%
A COMPARER A 3,19%
EN DATE DU 03/04/25
DATE DE REGLEMENT 22/09/25
