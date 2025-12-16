France-Dermatose-La colère agricole s'avive, le Premier ministre à l'initiative

Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a pris la main mardi dans la crise qui secoue le monde agricole en exigeant une "accélération" de la campagne de vaccination contre la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) pour "coûte que coûte protéger" l'élevage français.

Le chef du gouvernement avait convoqué mardi matin une réunion à Matignon au lendemain d'un déplacement de la ministre de l'Agriculture en Occitanie, qui n'a en rien apaisé la colère des éleveurs.

Annie Genevard, pour laquelle la situation est "sous contrôle", a de nouveau défendu lundi la stratégie gouvernementale d'abattage systématique des bovins dès la détection d'un cas de DNC dans un troupeau, suivi d'une vaccination des bêtes dans un rayon de 20 kilomètres autour de l'exploitation et l'interdiction de tout déplacement des bovidés. Elle explique s'en remettre aux recommandations des scientifiques.

Ce protocole est défendu par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA), premier syndicat agricole français, mais vivement dénoncé par la Coordination rurale, syndicat marqué à droite, et la Confédération paysanne, à l'autre extrémité du spectre politique. Les deux organisations demandent que seuls les bovins infectés soient abattus et que le reste du cheptel soit vacciné sur tout le territoire national.

L'Etat s'y refuse, invoquant les conséquences économiques d'une telle démarche qui priverait temporairement les exportations françaises du statut "indemne de la DNC".

Conséquence, les blocages se durcissent dans plusieurs des départements concernés, notamment en Haute-Garonne où la circulation des trains a été interrompue mardi matin entre Toulouse et Narbonne par une manifestation, a confirmé SNCF-Réseau.

Soucieux de désamorcer la contestation à l'approche des fêtes de fin d'année, Sébastien Lecornu recevra les organisations professionnelles "dans la semaine", a fait savoir son entourage mardi à l'issue de la réunion.

LECORNU VEUT DES ACTES

Outre Annie Genevard, les ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Relations avec le Parlement, des Comptes publics, du Commerce extérieur et des Affaires européennes étaient présents autour du Premier ministre. Les préfets des départements touchés (Ariège, Aude, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Pyrénées, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orientales) avaient été conviés.

La dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale qui n'est pas contagieuse pour l'homme et se transmet entre bovins ou par la piqûre d'une mouche ou d'un taon, a été détectée pour la première fois en France le 29 juin dernier, dans un élevage de Savoie où plus de 70 bovins ont été abattus.

Au 14 décembre, le ministère de l'Agriculture recensait 113 foyers de la maladie, pour laquelle aucun traitement n'existe. Quelque 3.000 bovins ont été abattus depuis juin.

La ministre de l'Agriculture a annoncé lundi la vaccination à bref délai de 600.000 à un million de bovins en Occitanie.

Le Premier ministre a demandé mardi "une clarification et une accélération de la stratégie vaccinale qui doit davantage tenir compte de la réalité de chaque département."

"Il faut coûte que coûte protéger nos éleveurs et l’élevage français", a-t-il dit, selon des propos rapportés par son entourage.

Une disponibilité plus forte des doses de vaccin doit être garantie et "des propositions doivent être faites", a-t-il souligné, dans une pression manifeste envers le ministère de l'Agriculture.

Il a demandé en outre "un état des lieux des contrôles sur les transports interdits d’animaux" et un plan d'accompagnement, "rapidement", pour les petits élevages et un plan de repeuplement adapté à l’Occitanie.

Le Premier ministre a décidé à cet effet d'une nouvelle réunion à 17h30 (16h30 GMT).

(Rédigé par Sophie Louet, avec Elizabeth Pineau)