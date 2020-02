Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Démission collective de la direction des César Reuters • 14/02/2020 à 00:46









PARIS, 14 février (Reuters) - La direction de l'Académie des César a annoncé jeudi soir sa démission collective dans le but de "retrouver la sérénité", alors que les nominations obtenues par le film "J'accuse" de Roman Polanski ont alimenté la controverse autour du réalisateur. "J'accuse", récit de l'affaire Dreyfus vue à travers les yeux d'un personnage secondaire, est en lice dans les catégories les plus prestigieuses, dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur. La sortie du film en novembre dernier avait ravivé la polémique sur les égards réservés par le monde du cinéma au réalisateur, accusé d'agressions sexuelles par plusieurs femmes. Roman Polanski a toujours contesté ces accusations. Dans une lettre ouverte, plusieurs dizaines de personnalités de l'industrie cinématographique, parmi lesquelles Omar Sy, Jean-Pierre Bacri et Bérénice Bejo, ont dénoncé cette semaine l'"opacité" de l'Académie des César et demandé une "réforme en profondeur". "Pour honorer celles et ceux qui ont fait le cinéma en 2019, pour retrouver la sérénité et faire que la fête du cinéma reste une fête, le Conseil d'Administration de l'Association pour la Promotion du Cinéma (Académie des Arts et Technique du Cinéma) a pris la décision à l'unanimité de démissionner", a annoncé l'Académie. "Cette démission collective permettra de procéder au renouvellement complet de la direction de l'Association" et permettra de "mettre en oeuvre les mesures de modernisation annoncées", a-t-elle ajouté dans un communiqué publié à quinze jours de la cérémonie des César, rendez-vous annuel du cinéma français. (Michel Rose et Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.