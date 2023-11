Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France: déficit commercial creusé en septembre information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 09:15









(CercleFinance.com) - En septembre 2023, le solde commercial de la France s'est légèrement dégradé selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi accru à plus de 8,9 milliards d'euros après plus de 8,3 milliards en août.



Bercy précise que, toujours d'un mois sur l'autre, les exportations françaises se sont contractées de 2,8% à un peu plus de 49,1 milliards d'euros, tandis que les importations ne se sont tassées que de 1,4% à plus de 58 milliards.



Le solde énergétique s'est amélioré, porté par la baisse des volumes importés, alors que les soldes des biens d'investissement et intermédiaires se sont dégradés et que celui des biens de consommation est resté stable sur le mois.





