France: croissance du PIB confirmée à 0,3% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/08/2025 à 09:00









(Zonebourse.com) - La croissance du PIB de la France en volume accélère modérément au deuxième trimestre 2025 : il augmente de 0,3% en rythme séquentiel (après une hausse de 0,1% au premier trimestre), selon l'Insee qui confirme ainsi sa première estimation.



La contribution de la demande intérieure finale (hors stocks) est positive pour 0,1 point alors que celle du commerce extérieur reste négative (-0,3 point), mais les variations de stocks contribuent de nouveau positivement, pour +0,5 point.



Au sein de la demande intérieure, la consommation des ménages est restée atone tandis que la formation brute de capital fixe a reculé de 0,1% et que les dépenses des administrations publiques se sont accrues de 0,4%.



Du côté des échanges extérieurs, l'Insee explique que la contribution négative au PIB reflète un rebond des exportations (+0,5%) bien moins sensible que la croissance des importations à +1,3%.





