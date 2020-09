Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France/Coronavirus-"Cas contact", Castex va se faire tester et travailler à distance Reuters • 08/09/2020 à 17:48









(Actualisé avec précisions de Matignon et Macron) PARIS, 8 septembre (Reuters) - Le Premier ministre Jean Castex va subir ce mardi soir un test au COVID-19 et travailler à distance pendant plusieurs jours, après avoir été en contact avec le directeur du Tour de France, lui-même déclaré positif au nouveau coronavirus. Jean Castex et Christian Prudhomme ont passé plusieurs heures ensemble samedi dernier lors d'une étape pyrénéenne du Tour de France cycliste. Les deux hommes "portaient tous les deux leur masque et ont toujours respecté les gestes barrières", a précisé Matignon. C'est à Biscarrosse (Landes), où il assistait aux journées parlementaires du Mouvement démocrate (MoDem) que le Premier ministre a appris les résultats du test de Christian Prudhomme. Il a déclaré à la presse qu'il allait se faire tester "immédiatement". "Je me sens parfaitement en forme et donc je vais continuer (...) à exercer ma fonction de chef du gouvernement", a-t-il dit, à la veille du conseil des ministres qui doit être suivi d'un séminaire gouvernemental sur le thème de la sécurité. Désormais "cas contact", le Premier ministre va voir son agenda "réorganisé de manière à ce qu'il puisse travailler à Matignon (où il habite) mais en visio pendant les prochains jours", a précisé son entourage. Il se fera tester ce mardi puis à nouveau dans sept jours, a-t-on ajouté de même source. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était avec Jean Castex ce midi, va aussi subir un dépistage, a-t-on appris auprès de son entourage. Interrogé à ce sujet en marge d'une visite à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le président Emmanuel Macron a fait savoir qu'il avait pour sa part été testé à plusieurs reprises, dont la dernière fois après son récent voyage au Liban et en Irak, et que les résultats s'étaient révélés négatifs. L'épidémie de coronavirus, qui connaît une période de recrudescence, a fait plus de 30.000 morts en France. (Elizabeth Pineau et Nicolas Delame, édité par Bertrand Boucey et Jean-Michel Bélot)

