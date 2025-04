France : contraction plus importante qu'attendu du secteur manufacturier en mars

information fournie par AOF • 01.04.2025 • 09:42 •

(AOF) - Alstom a signé une extension de contrat avec l'Autorité Portuaire de New York et du New Jersey (PANYNJ) pour fournir des services d'exploitation et de maintenance pour la navette aéroportuaire AirTrain de l'aéroport international JFK pendant les sept prochaines ... Lire la suite