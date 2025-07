France : contraction marginale du secteur privé en juillet

(AOF) - La contraction du secteur privé français n’a été que marginale en juillet, même si l’activité globale a reculé pour un onzième mois consécutif, selon une estimation flash de S&P Global. L’indice des directeurs d’achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, s’est redressé à 49,6, contre 49,2 en juin. Il était attendu à 49,3. Le PMI dans les services est passé de 49,6 en juillet, à 49,7 en juillet, en ligne avec les attentes. Le PMI dans le secteur manufacturier est passé de 48,1 en juillet à 48,4 en juillet. Il était attendu à 48.

" Témoignant néanmoins de la fragilité sous-jacente de l'économie française, le volume global des nouvelles affaires a fortement diminué, et ce à un rythme plus soutenu qu'en juin, tandis que la confiance des entreprises s'est fortement repliée et a affiché son plus faible niveau depuis novembre " a commenté S&P Global. En outre, l'emploi a enregistré son plus fort recul depuis trois mois.