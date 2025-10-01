France : confirmation de la contraction du secteur manufacturier en septembre

(AOF) - Le secteur manufacturier français s'est contracté en septembre, selon les chiffres définitifs de S&P Markit. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 48,2, contre 50,4 en août. Il était attendu à 48,1, qui était sa première estimation.

" L'indice PMI a rebasculé en zone de contraction, principalement tiré à la baisse par le fort recul de la production, lui-même lié à l'affaiblissement de la demande. De fait, le volume global des nouvelles commandes a diminué au cours du mois, et ce de façon particulièrement marquée dans le sous-secteur des biens d'équipement. Les tendances observées dans ce secteur sont un bon indicateur du niveau de confiance économique " explique Jonas Feldhusen, économiste à la Hamburg Commercial Bank.