France-Confiance des ménages en recul en mars avant le confinement

PARIS, 27 mars (Reuters) - La confiance des ménages a légèrement reculé en France en mars, avant l'instauration du confinement décrété par le gouvernement pour ralentir la propagation de l'économie de coronavirus, selon les données publiées vendredi par l'Insee. L'indicateur synthétisant la confiance des ménages dans la situation économique française s'est replié d'un point par rapport au mois de février pour s'inscrire à 103, note l'Insee en précisant que l'enquête a été menée du 26 février au 17 mars, soit en grande partie avant l'instauration des mesures de confinement, le 16 mars dernier. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un recul plus marqué, avec une prévision moyenne de 92, mais ils n'avaient probablement pas anticipé que l'enquête porte principalement sur la période pré-confinement. En dépit du calendrier de l'enquête, le moral des ménages a semblé être entamé dès le début du mois par la perspective de voir la crise sanitaire en cours se répercuter sur l'économie. L'opinion des ménages sur leur situation financière future et leurs craintes concernant le chômage ont progressé ce mois-ci pour atteindre leur plus haut niveau depuis avril dernier. Près de 100.000 entreprises françaises ont fait une demande d'activité partielle en raison de l'épidémie de coronavirus et 1,2 million de salariés relèvent du dispositif de chômage partiel aménagé en raison des circonstances, selon un bilan publié mercredi par le ministère du Travail. (Leigh Tomas et Myriam Rivet, avec le bureau de Gdansk, édité par Jean-Michel Bélot)

