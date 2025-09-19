 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
France : climat des affaires toujours stable en septembre
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 08:57

En septembre 2025, l'indicateur synthétique du climat des affaires en France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, se maintient à 96 pour le quatrième mois consécutif, demeurant ainsi sous sa moyenne de long terme de 100.

L'institut national de statistiques précise que si le climat des affaires s'éclaircit dans les services et le commerce de gros, il se montre quasi stable dans le bâtiment et s'assombrit dans l'industrie et le commerce de détail.

De son côté, l'indicateur synthétique de climat de l'emploi perd deux points à 93, son plus bas niveau depuis janvier 2015 (hors crise sanitaire). Cette nouvelle dégradation résulte principalement de la baisse du solde sur les effectifs prévus dans les services.

