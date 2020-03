Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Carrefour distribue des masques après un droit de retrait Reuters • 30/03/2020 à 18:27









(Acualisé avec détails) MARSEILLE, 30 mars (Reuters) - La direction de l'hypermarché Carrefour de Vitrolles (Bouches-du-Rhône), dont une partie du personnel a exercé son droit de retrait lundi, a remis aux salariés des masques de protection face à l'épidémie de coronavirus en cours, a-t-on appris de source syndicale. "Notre direction vient de mettre à notre disposition des masques et nous sommes en train de fixer un protocole de distribution afin que tout se passe dans les meilleures conditions pour la reprise du travail", a dit à Reuters Reda Longar, délégué CGT de l'hypermarché qui emploie 515 salariés. Au total, quelque 200 salariés de l'hypermarché - 150 le matin, une quarantaine l'après-midi - ont exercé leur droit de retrait, dénonçant leurs conditions de travail et le manque de protection face à l'épidémie de coronavirus. La CGT dit avoir recensé 17 cas suspects de contamination parmi le personnel, sept cas avérés dont un en réanimation. Contactée par Reuters, la direction de Carrefour a pour sa part fait état d'un cas de contamination, précisant que les locaux avaient été désinfectés lorsque le cas avait été porté à sa connaissance. Deux millions de masques vont être livrés et distribués aux salariés à partir d'aujourd'hui dans l'ensemble des magasins de France, a-t-elle par ailleurs précisé. (Marc Leras, avec Caroline Pailliez à Paris)

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.25%