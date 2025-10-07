France : baisse inférieure aux attentes du déficit commercial en août

(AOF) - En août, le déficit de la balance commerciale française s’est élevé à 5,5 milliards d’euros, contre des attentes à -5,2 milliards d’euros, et un précédent à -5,7 milliards d’euros. Les exportations se sont élevées à 51,8 milliards d’euros, tandis que la valeur des importations a atteint 57,3 milliards d’euros.
