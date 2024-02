France : au quatrième trimestre 2023, l’emploi salarié privé est stable

(AOF) - Entre fin septembre 2023 et fin décembre 2023, l’emploi salarié du secteur privé est stable en France (0,0%), après +0,1% le trimestre précédent (soit -8 300 emplois après +30 700 emplois). Il excède son niveau d’un an auparavant de 0,5 % (soit +113 800 emplois) et celui d’avant la crise sanitaire (fin 2019) de 5,8 % (soit +1,2 million d’emplois). Le nombre de créations d’emplois salariés dans le secteur privé en 2023 est ainsi trois fois inférieur à celui de 2022 (+346 600 emplois).