France : au premier trimestre 2024, l’emploi salarié privé augmente de 0,2%

(AOF) - Entre fin décembre 2023 et fin mars 2024, l’emploi salarié du secteur privé en France augmente de 0,2% (soit +50 500 emplois) après -0,1 % au trimestre précédent (soit -12 600 emplois). Il excède son niveau d’un an auparavant de 0,5 % (soit +101 100 emplois) et celui d’avant la crise sanitaire (fin 2019) de 6,2 % (soit +1,2 million d’emplois). Au premier trimestre 2024, l’emploi intérimaire baisse de nouveau, mais moins fortement qu'au trimestre précédent : -0,2 % après -1,7 % (soit -1 400 emplois après -13 000 emplois).

L'emploi intérimaire se situe ainsi 4,8% au-dessous de son niveau du premier trimestre 2023 (soit -38 300 emplois) et 2,7% sous son niveau d'avant la crise sanitaire (soit -21 200 emplois).

Au premier trimestre 2024, l'emploi salarié agricole baisse de 0,3% (soit -1 000 emplois) après +0,6% au trimestre précédent. Il est légèrement inférieur à son niveau un an auparavant (-0,4%).