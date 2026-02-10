France: ArcelorMittal va construire un four électrique à Dunkerque

Logo du groupe sidérurgique ArcelorMittal à Basse-Indre

ArcelorMittal va construire un four électrique sur son site de production d'acier de ‍Dunkerque (Nord) pour un montant de 1,3 milliard d'euros, a déclaré mardi le sidérurgiste.

ArcelorMittal et d'autres entreprises européennes du secteur ‌ont réduit leurs investissements dans la production bas carbone qu'ils jugent non viables face aux importations massives ​et aux droits de douane américains sur les exportations ⁠de l'Union européenne (UE).

Mais le sidérurgiste affirme que les projets de l'UE de réduire les quotas d'importation ⁠d'acier, ainsi que ‍l'introduction en janvier d'un système de taxe ⁠carbone aux frontières pour les produits industriels importés, ont changé la donne.

"Nous avons bien plus confiance dans la Commission ​européenne", a déclaré Alain Le Grix de la Salle, président d'ArcelorMittal France, aux journalistes.

Un nouveau contrat à long terme ⁠noué avec EDF a aussi permis au projet ​de se concrétiser, a-t-il ajouté, fournissant une énergie ​compétitive et ​bas carbone au site de Dunkerque, où doit se rendre ​ce mardi le président ⁠Emmanuel Macron.

Le projet a été revu à la baisse par rapport à une version initiale qui prévoyait un investissement de 1,8 milliard d'euros pour deux fours électriques et une ‌alimentation partielle à l'hydrogène.

Le futur four aura une capacité de deux millions de tonnes d'acier par an et permettra de produire de l'acier avec trois fois moins de carbone par rapport aux hauts-fourneaux.

(Gus Trompiz; version française Zhifan Liu, édité ‌par Blandine Hénault)