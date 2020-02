Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Apple sanctionné pour défaut d'information des consommateurs Reuters • 07/02/2020 à 10:09









PARIS, 7 février (Reuters) - La France a imposé une amende de 25 millions d'euros à Apple AAPL.O pour défaut d'information des consommateurs dans le dossier du ralentissement de certains iPhone. Le groupe californien a accepté de régler cette amende dans le cadre d'une transaction pénale, précise la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dans un communiqué publié vendredi. Les autorités françaises reprochent à Apple de n'avoir pas informé les consommateurs du fait que l'installation de certaines mises à jour de son système d'exploitation diffusées en 2017 avaient pour effet de ralentir le fonctionnement d'anciennes versions de l'iPhone. L'enquête de la DGCCRF avait été lancée en janvier 2018 à la demande du parquet de Paris à la suite d'une plainte de l'association de défense des consommateurs Halte à l'obsolescence programmée (HOP). (Myriam Rivet, édité par Bertrand Boucey)

Valeurs associées APPLE NASDAQ -1.59%