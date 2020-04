Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client France-Amazon envisage un recours contre la limitation de ses activités Reuters • 15/04/2020 à 11:51









PARIS, 15 avril (Reuters) - Le géant du commerce en ligne Amazon AMZN.O a annoncé mercredi envisager de faire appel de la décision de la justice française lui imposant de limiter ses activités aux produits essentiels le temps qu'une évaluation des risques professionnels soit menée. Le tribunal judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine), saisi il y a une semaine par l'organisation Union syndicale solidaires, a donné mardi 24 heures au groupe américain pour restreindre son activité, une décision assortie d'une astreinte d'un million d'euros par jour de retard ou par infraction constatée. "La décision rendue hier par le tribunal judiciaire de Nanterre nous laisse perplexes compte tenu des preuves concrètes qui ont été apportées sur les mesures de sécurité mises en place pour protéger nos employés", explique Amazon dans un communiqué. "Nous étudions les conséquences de cette décision et les options disponibles, et nous pensons faire appel". (Gwénaëlle Barzic, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées AMAZON.COM NASDAQ +5.28%