Fragilisé par la crise, Conforama sur le point de trouver un investisseur

PARIS, 17 juin (Reuters) - L'enseigne d'ameublement française Conforama a annoncé mercredi être sur le point de trouver un investisseur, susceptible d'apporter les moyens nécessaires lui permettant de surmonter les conséquences de la crise sanitaire. Conforama, actuellement détenu par le groupe sud-africain Steinhoff SNHJ.J , emploie actuellement 8.000 salariés et dispose de 165 magasins en France. Le distributeur a déclaré envisager un adossement à Mobilux, l'actionnaire de son rival But, confirmant des informations de BFM Business. "Aucun engagement ferme n'a été signé à ce stade et les discussions se poursuivent", a toutefois précisé une porte-parole de Conforama. Cafom CAFO.PA , autre groupe spécialisé dans la distribution d'ameublement, a annoncé le même jour être entré en négociations exclusives avec l'homme d'affaires Thierry Le Guénic pour lui céder sa chaîne de magasins d'ameublement et d'accessoires d'intérieur britannique Habitat. Thierry Le Guénic est également le propriétaire de plusieurs marques ayant appartenu au groupe textile français Vivarte, dont le PDG Patrick Puy a affirmé qu'il avait reçu 25 offres pour le rachat de La Halle, son enseigne de vêtements et de chaussures phare. "Le gouvernement n'a pas beaucoup soutenu le secteur de la distribution", avait estimé lundi Patrick Puy sur RTL, y voyant une différence de traitement avec des groupes comme Renault ou Air France, qui ont bénéficié de l'aide publique. En France, les détaillants ont également été confrontés à aux nombreuses manifestations des Gilets jaunes et aux grèves des transports qui, juste avant l'épidémie, ont sévèrement nui à leur entreprise. En dépit de discussions approfondies avec les banques, de nombreux groupes de distribution n'ont pas pu bénéficier des prêts garantis par l'Etat mis en oeuvre pendant la pandémie. (Sarah White; version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées CAFOM Euronext Paris +18.01%