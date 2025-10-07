 Aller au contenu principal
Fractyl progresse après que la thérapie génique de l'obésité s'est révélée prometteuse lors d'un essai préclinique
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 13:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Fractyl Health GUTS.O augmentent de 1,4 % à 1,49 $ avant la mise sur le marché

** La société affirme que la thérapie génique de l'obésité RJVA-002 a montré une perte de poids de ~30% chez les souris, dans un essai préclinique

** La thérapie est conçue pour déclencher la production d'hormones coupe-faim, GLP-1 et GIP

** Le traitement par RJVA-002 a entraîné une réduction du poids corporel en fonction de la dose - Fracty

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 28 % depuis le début de l'année

